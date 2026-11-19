S&P 500-Wert Eaton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eaton-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Eaton-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 19.11.2025 wurden Eaton-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Eaton-Aktie an diesem Tag 345,65 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Eaton-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,289 Eaton-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 338,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,89 USD wert. Damit wäre die Investition um 2,11 Prozent gesunken.
Eaton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 131,12 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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