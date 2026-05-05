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Rentabler EchoStar A-Einstieg?

S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EchoStar A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

12.05.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EchoStar A-Aktie Investoren gebracht.

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EchoStar Corp (A)
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades EchoStar A-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 33,34 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 USD in die EchoStar A-Aktie investierten, hätten nun 299,942 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.05.2026 gerechnet (129,14 USD), wäre die Investition nun 38.734,54 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 287,35 Prozent.

Jüngst verzeichnete EchoStar A eine Marktkapitalisierung von 36,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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09.04.2010EchoStar "sell"Citigroup Corp.
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