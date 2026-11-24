Lohnende EchoStar A-Anlage?

Bei einem frühen Investment in EchoStar A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem EchoStar A-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die EchoStar A-Aktie investiert, befänden sich nun 2,445 EchoStar A-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 215,73 USD, da sich der Wert einer EchoStar A-Aktie am 23.11.2026 auf 88,25 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 115,73 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte EchoStar A einen Börsenwert von 24,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net