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Rentables EchoStar A-Investment?

S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel hätte eine Investition in EchoStar A von vor 3 Jahren abgeworfen

28.04.26 16:00 Uhr

Vor Jahren EchoStar A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EchoStar Corp (A)
102,82 EUR 3,45 EUR 3,47%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der EchoStar A-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der EchoStar A-Aktie betrug an diesem Tag 17,07 USD. Bei einem EchoStar A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,858 EchoStar A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 121,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 712,54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +612,54 Prozent.

Der EchoStar A-Wert an der Börse wurde auf 33,95 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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09.04.2010EchoStar "sell"Citigroup Corp.
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