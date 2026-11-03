S&P 500-Wert EchoStar A-Aktie: So viel hätte eine Investition in EchoStar A von vor einem Jahr abgeworfen

EchoStar A-Anlage unter der Lupe

03.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in EchoStar A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 03.11.2025 wurden EchoStar A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 75,37 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die EchoStar A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,327 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der EchoStar A-Aktie auf 98,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130,33 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,33 Prozent zugenommen.

EchoStar A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,18 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net