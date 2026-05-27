Lohnender Elevance Health-Einstieg?

S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elevance Health-Investment von vor einem Jahr eingefahren

03.06.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Elevance Health-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Elevance Health-Papier statt. Zum Handelsende stand die Elevance Health-Aktie an diesem Tag bei 378,96 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Elevance Health-Aktie investiert hat, hat nun 0,264 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.06.2026 auf 389,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,66 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,66 Prozent zugenommen. Insgesamt war Elevance Health zuletzt 87,34 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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