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Elevance Health-Anlage

S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elevance Health von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Elevance Health-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elevance Health Inc Registered Shs
382.50 EUR 7.00 EUR 1.86 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Elevance Health-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Elevance Health-Papier bei 133,68 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Elevance Health-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 74,806 Elevance Health-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32.140,19 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Anteils am 10.11.2026 auf 429,65 USD belief. Damit wäre die Investition 221,40 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Elevance Health eine Börsenbewertung in Höhe von 89,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Elevance Health Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Elevance Health nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.11.18 Anthem Overweight Barclays Capital
13.07.18 Anthem Outperform BMO Capital Markets
08.03.18 Anthem Overweight Barclays Capital
06.12.17 Anthem Buy B. Riley FBR, Inc.
20.10.17 Anthem Market Perform BMO Capital Markets

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