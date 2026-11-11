S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elevance Health von vor 10 Jahren eingefahren

Elevance Health-Anlage

11.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Elevance Health-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Elevance Health-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Elevance Health-Papier bei 133,68 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Elevance Health-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 74,806 Elevance Health-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32.140,19 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Anteils am 10.11.2026 auf 429,65 USD belief. Damit wäre die Investition 221,40 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Elevance Health eine Börsenbewertung in Höhe von 89,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net