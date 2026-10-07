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Profitable Elevance Health-Investition?

S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elevance Health-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Elevance Health-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elevance Health Inc Registered Shs
352.30 EUR 1.20 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Elevance Health-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Elevance Health-Aktie an diesem Tag 380,66 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,263 Elevance Health-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 400,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,10 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Elevance Health bezifferte sich zuletzt auf 85,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.11.18 Anthem Overweight Barclays Capital
13.07.18 Anthem Outperform BMO Capital Markets
08.03.18 Anthem Overweight Barclays Capital
06.12.17 Anthem Buy B. Riley FBR, Inc.
20.10.17 Anthem Market Perform BMO Capital Markets

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