S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elevance Health-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Elevance Health-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Elevance Health-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Elevance Health-Aktie an diesem Tag 380,66 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,263 Elevance Health-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 400,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,10 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Elevance Health bezifferte sich zuletzt auf 85,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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