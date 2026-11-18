Performance im Blick

Vor Jahren in Elevance Health-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.11.2025 wurden Elevance Health-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Elevance Health-Anteile an diesem Tag 324,53 USD wert. Bei einem Elevance Health-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,308 Elevance Health-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 133,71 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Papiers am 17.11.2026 auf 433,93 USD belief. Mit einer Performance von +33,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Elevance Health belief sich zuletzt auf 96,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net