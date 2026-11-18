S&P 500-Wert Elevance Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elevance Health von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Elevance Health-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Am 18.11.2025 wurden Elevance Health-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Elevance Health-Anteile an diesem Tag 324,53 USD wert. Bei einem Elevance Health-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,308 Elevance Health-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 133,71 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Papiers am 17.11.2026 auf 433,93 USD belief. Mit einer Performance von +33,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Elevance Health belief sich zuletzt auf 96,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Elevance Health
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Elevance Health
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen