S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equinix-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Equinix-Investment im Blick

02.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Equinix-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Equinix-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 836,91 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,195 Equinix-Papiere. Die gehaltenen Equinix-Anteile wären am 30.10.2026 1.211,24 USD wert, da der Schlussstand 1.013,70 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,12 Prozent gesteigert.

Equinix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 100,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net