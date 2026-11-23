Profitables Equinix-Investment?

Investoren, die vor Jahren in Equinix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Equinix -Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Equinix-Anteile an diesem Tag 794,35 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,259 Equinix-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 968,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.218,88 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,89 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Equinix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Equinix

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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