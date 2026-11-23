S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Equinix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Equinix-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Equinix-Anteile an diesem Tag 794,35 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,259 Equinix-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 968,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.218,88 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,89 Prozent.
Am Markt war Equinix jüngst 95,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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