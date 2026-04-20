S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Equinix von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnender Equinix-Einstieg?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Equinix-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Equinix-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Equinix-Papiers betrug an diesem Tag 331,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Equinix-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,014 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.04.2026 3.341,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.108,76 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 234,15 Prozent gesteigert.

Equinix wurde am Markt mit 109,45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net