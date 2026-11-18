S&P 500-Wert Estée Lauder Companies-Aktie: Estée Lauder Companies-Aktionäre erhalten weniger Dividende
Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Estée Lauder Companies-Dividendenzahlung aus.
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Estée Lauder Companies am 17.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 1,40 USD je Aktie beschlossen. Das entspricht einer Verringerung der Estée Lauder Companies-Dividende um 18,13 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Die Gesamtausschüttung von Estée Lauder Companies umfasst 508,00 Mio. USD. Damit wurde die Estée Lauder Companies-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 17,80 Prozent verringert.
Dividendenrendite im Blick
Zum New York-Schluss notierte das Estée Lauder Companies-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 104,52 USD. Für das Jahr 2026 verzeichnet der Estée Lauder Companies-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 1,77 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschmälert, damals betrug sie noch 2,12 Prozent.
Estée Lauder Companies-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Estée Lauder Companies via New York 18,69 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 20,70 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Estée Lauder Companies
Für 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,45 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,39 Prozent nachlassen.
Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Estée Lauder Companies
Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Estée Lauder Companies beträgt aktuell 39,331 Mrd. USD. Estée Lauder Companies besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 158,25. Im Jahr 2026 erwirtschaftete Estée Lauder Companies einen Umsatz von 15,078 Mrd.USD sowie ein EPS von 0,50 USD.
Redaktion Finanzen.net
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