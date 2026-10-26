S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Evergy-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Evergy-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Evergy-Anteile an diesem Tag bei 49,15 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 20,346 Evergy-Papiere. Die gehaltenen Evergy-Aktien wären am 23.10.2026 1.717,80 USD wert, da der Schlussstand 84,43 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 71,78 Prozent zugenommen.
Evergy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,43 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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