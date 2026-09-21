S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor einem Jahr eingefahren

Langfristige Performance

21.09.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Evergy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Evergy-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Evergy-Anteile letztlich bei 72,29 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Evergy-Aktie investierten, hätten nun 138,332 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Evergy-Aktie auf 79,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.036,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,36 Prozent.

Evergy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net