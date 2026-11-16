DAX 26.655 -0,4%ESt50 6.359 -0,4%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,57 -6,4%Nas 24.643 -2,0%Bitcoin 58.301 -1,5%Euro 1,1011 -0,1%Öl 92,9 -3,0%Gold 3.865 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lohnendes Evergy-Investment?

S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Evergy gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Evergy Inc Registered Shs
81.00 EUR 1.50 EUR 1.89 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Evergy-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Evergy-Papier bei 76,47 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 USD in die Evergy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,077 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Evergy-Aktie auf 88,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.160,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,09 Prozent erhöht.

Evergy wurde am Markt mit 20,79 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Evergy Aktie News

Werbung

Evergy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Evergy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.