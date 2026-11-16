S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor einem Jahr eingefahren

Lohnendes Evergy-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Evergy gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Evergy-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Evergy-Papier bei 76,47 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 USD in die Evergy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,077 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Evergy-Aktie auf 88,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.160,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,09 Prozent erhöht.

Evergy wurde am Markt mit 20,79 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net