Lukrative Evergy-Anlage?

S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor 5 Jahren abgeworfen

15.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Evergy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Evergy-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Evergy-Aktie bei 64,52 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,550 Evergy-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 83,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,96 Prozent erhöht. Der Evergy-Wert an der Börse wurde auf 19,35 Mrd. USD beziffert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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