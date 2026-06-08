DAX24.915 +1,1%Est506.228 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 +7,6%Nas26.502 +2,4%Bitcoin57.174 +1,0%Euro1,1609 ±0,0%Öl82,42 -5,1%Gold4.357 +3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX steigt kräftig -- US-Börsen stark -- SpaceX-Aktie nach Rekord-IPO im Blick -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus
Top News
Rezolve AI: KI-Disruption im E-Commerce trifft auf 300-Millionen-Dollar-Aktienrückkauf Rezolve AI: KI-Disruption im E-Commerce trifft auf 300-Millionen-Dollar-Aktienrückkauf
Strategy-Aktie auf dem Prüfstand: Die Mechanismen hinter der Milliarden-Bitcoin-Wette Strategy-Aktie auf dem Prüfstand: Die Mechanismen hinter der Milliarden-Bitcoin-Wette
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lukrative Evergy-Anlage?

S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor 5 Jahren abgeworfen

15.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Evergy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Evergy Inc Registered Shs
73,50 EUR 2,00 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Evergy-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Evergy-Aktie bei 64,52 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,550 Evergy-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 83,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,96 Prozent erhöht.

Der Evergy-Wert an der Börse wurde auf 19,35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Evergy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Evergy Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen