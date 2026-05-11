S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evergy von vor 5 Jahren verdient

Profitables Evergy-Investment?

Vor Jahren Evergy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Evergy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,29 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 USD in die Evergy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 160,539 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.05.2026 12.923,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,50 USD belief. Damit wäre die Investition um 29,23 Prozent gestiegen.

Evergy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net