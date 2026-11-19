S&P 500-Wert Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Everpure A von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Everpure A-Einstiegs gewesen.
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Am 19.11.2016 wurde das Everpure A-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Everpure A-Aktie bei 14,60 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 684,932 Everpure A-Aktien. Die gehaltenen Everpure A-Papiere wären am 18.11.2026 69.000,00 USD wert, da der Schlussstand 100,74 USD betrug. Die Steigerung von 10.000 USD zu 69.000,00 USD entspricht einer Performance von +590,00 Prozent.
Am Markt war Everpure A jüngst 33,98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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