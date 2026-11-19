Lohnender Everpure A-Einstieg?

Das wäre der Verdienst eines frühen Everpure A-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 19.11.2016 wurde das Everpure A -Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Everpure A-Aktie bei 14,60 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 684,932 Everpure A-Aktien. Die gehaltenen Everpure A-Papiere wären am 18.11.2026 69.000,00 USD wert, da der Schlussstand 100,74 USD betrug. Die Steigerung von 10.000 USD zu 69.000,00 USD entspricht einer Performance von +590,00 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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