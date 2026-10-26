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S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Eversource Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eversource Energy
61.00 EUR 1.00 EUR 1.67 %
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Das Eversource Energy-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 54,16 USD. Bei einem Eversource Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,846 Eversource Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 124,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67,46 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,56 Prozent erhöht.

Eversource Energy wurde am Markt mit 25,36 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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