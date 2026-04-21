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S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eversource Energy von vor 10 Jahren eingebracht

27.04.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Eversource Energy-Einstiegs gewesen.

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Vor 10 Jahren wurden Eversource Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Eversource Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,841 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.224,62 USD, da sich der Wert eines Eversource Energy-Papiers am 24.04.2026 auf 68,64 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 22,46 Prozent vermehrt.

Eversource Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,82 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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