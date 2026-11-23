Eversource Energy-Investment

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eversource Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Eversource Energy-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 59,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Eversource Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,798 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (71,04 USD), wäre die Investition nun 1.193,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,33 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Eversource Energy einen Börsenwert von 26,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net