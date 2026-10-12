S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eversource Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Langfristige Anlage

12.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Eversource Energy-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Eversource Energy-Papier statt. Der Schlusskurs der Eversource Energy-Aktie betrug an diesem Tag 52,58 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die Eversource Energy-Aktie investierten, hätten nun 19,019 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.250,10 USD, da sich der Wert einer Eversource Energy-Aktie am 09.10.2026 auf 65,73 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 25,01 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Eversource Energy belief sich zuletzt auf 24,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net