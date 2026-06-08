S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Profitabler Eversource Energy-Einstieg?

Vor Jahren in Eversource Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 15.06.2021 wurde das Eversource Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 83,77 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Eversource Energy-Aktie investierten, hätten nun 119,374 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 12.06.2026 8.199,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 68,69 USD belief. Mit einer Performance von -18,00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Eversource Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,86 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net