DAX 25.062 -0,0%ESt50 6.260 -0,2%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,15 -2,8%Nas 26.067 -0,8%Bitcoin 54.869 -1,9%Euro 1,1403 -0,0%Öl 79,1 +4,0%Gold 4.013 -2,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Investmentbeispiel

S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eversource Energy von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Eversource Energy-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eversource Energy
65.00 EUR 1.00 EUR 1.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Eversource Energy-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 82,93 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,206 Eversource Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (74,82 USD), wäre die Investition nun 90,22 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 9,78 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Eversource Energy belief sich zuletzt auf 28,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Eversource Energy Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Eversource Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eversource Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"