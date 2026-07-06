S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eversource Energy von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Eversource Energy-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Eversource Energy-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 82,93 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,206 Eversource Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (74,82 USD), wäre die Investition nun 90,22 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 9,78 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Eversource Energy belief sich zuletzt auf 28,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Eversource Energy Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.03.18
|Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) Buy
|Williams Capital
|23.10.17
|Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) Buy
|Williams Capital
|20.12.16
|Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.05.16
|Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) Neutral
|Mizuho
|14.01.16
|Northeast Utilities (Doing business as Eversource Energy) Neutral
|Mizuho