S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Eversource Energy von vor einem Jahr angefallen

Profitable Eversource Energy-Anlage?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Eversource Energy-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Eversource Energy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 73,30 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,364 Eversource Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 97,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,73 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,14 Prozent.

Eversource Energy war somit zuletzt am Markt 27,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net