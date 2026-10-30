S&P 500-Wert Expand Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expand Energy von vor 3 Jahren verdient

Rentable Expand Energy-Investition?

30.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Expand Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Expand Energy-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Expand Energy-Papier bei 85,60 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Expand Energy-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,682 Expand Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Expand Energy-Papiers auf 90,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.056,54 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,65 Prozent erhöht.

Expand Energy wurde am Markt mit 20,83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net