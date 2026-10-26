S&P 500-Wert Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Extra Space Storage von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Extra Space Storage eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 26.10.2023 wurde das Extra Space Storage-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Extra Space Storage-Papier bei 105,22 USD. Bei einem Extra Space Storage-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 95,039 Extra Space Storage-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 13.629,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 143,41 USD belief. Damit wäre die Investition 36,30 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Extra Space Storage zuletzt 30,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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