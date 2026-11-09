S&P 500-Wert Extra Space Storage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Extra Space Storage von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Extra Space Storage-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Extra Space Storage-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 75,99 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Extra Space Storage-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,160 Extra Space Storage-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 159,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.094,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 109,49 Prozent gesteigert.
Am Markt war Extra Space Storage jüngst 33,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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