Performance im Blick

Wer vor Jahren in Fidelity National Information Services eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Fidelity National Information Services-Aktie statt. Der Schlusskurs der Fidelity National Information Services-Aktie betrug an diesem Tag 54,80 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Fidelity National Information Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,248 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 25,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 473,36 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -52,66 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Fidelity National Information Services eine Börsenbewertung in Höhe von 13,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net