Fidelity National Information Services-Investment im Blick

Vor Jahren Fidelity National Information Services-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Fidelity National Information Services-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 108,01 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 92,584 Fidelity National Information Services-Aktien. Die gehaltenen Fidelity National Information Services-Anteile wären am 25.11.2026 2.559,02 USD wert, da der Schlussstand 27,64 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,41 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Fidelity National Information Services bezifferte sich zuletzt auf 14,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net