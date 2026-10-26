DAX 25.440 +1,0%ESt50 6.120 +0,9%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,76 +0,1%Nas 26.175 +0,8%Bitcoin 71.360 +0,2%Euro 1,1182 -0,2%Öl 117,3 +0,5%Gold 4.019 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnende Ford Motor-Anlage?

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Ford Motor-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10.54 EUR 0.34 EUR 3.33 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Ford Motor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Ford Motor-Papiers betrug an diesem Tag 11,35 USD. Bei einem Ford Motor-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 881,057 Ford Motor-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10.220,26 USD, da sich der Wert eines Ford Motor-Papiers am 23.10.2026 auf 11,60 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2,20 Prozent.

Insgesamt war Ford Motor zuletzt 46,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Aktuelle Ford Motor Aktie News

Werbung

Ford Motor Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.04.25 Ford Motor Hold Deutsche Bank AG
31.07.23 Ford Motor Hold Jefferies & Company Inc.
10.10.22 Ford Motor Sell UBS AG
19.03.21 Ford Motor overweight Barclays Capital
22.01.21 Ford Motor overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.