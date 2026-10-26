S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Ford Motor-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Ford Motor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Ford Motor-Papiers betrug an diesem Tag 11,35 USD. Bei einem Ford Motor-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 881,057 Ford Motor-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10.220,26 USD, da sich der Wert eines Ford Motor-Papiers am 23.10.2026 auf 11,60 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2,20 Prozent.
Insgesamt war Ford Motor zuletzt 46,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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