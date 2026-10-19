S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Ford Motor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Vor 1 Jahr wurde das Ford Motor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Ford Motor-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11,92 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Ford Motor-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 83,893 Ford Motor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.042,79 USD, da sich der Wert eines Ford Motor-Anteils am 16.10.2026 auf 12,43 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 4,28 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Ford Motor eine Marktkapitalisierung von 49,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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