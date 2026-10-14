S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fortinet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Fortinet eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 14.10.2016 wurden Fortinet-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.612,383 Fortinet-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 307.578,20 USD, da sich der Wert eines Fortinet-Papiers am 13.10.2026 auf 190,76 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 307.578,20 USD entspricht einer Performance von +2.975,78 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fortinet bezifferte sich zuletzt auf 140,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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