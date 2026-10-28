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Fortive-Performance

S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortive-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Fortive-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortive Corp When Issued
54.98 EUR 1.06 EUR 1.97 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Fortive-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Fortive-Aktie 48,77 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,050 Fortive-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 61,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +26,34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fortive bezifferte sich zuletzt auf 18,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.06.19 Fortive Underperform Cowen and Company, LLC
04.09.18 Fortive Peer Perform Wolfe Research
15.02.18 Fortive Overweight Barclays Capital
17.11.17 Fortive Outperform BMO Capital Markets
29.03.17 Fortive Buy SunTrust

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