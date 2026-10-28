S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortive-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Fortive-Performance

28.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Fortive-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Fortive-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Fortive-Aktie 48,77 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,050 Fortive-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 61,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +26,34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fortive bezifferte sich zuletzt auf 18,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net