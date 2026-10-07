S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortive-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Profitable Fortive-Investition?

07.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Fortive-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Fortive-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Fortive-Aktie betrug an diesem Tag 53,57 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Fortive-Aktie investierten, hätten nun 1,867 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 57,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,06 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 8,06 Prozent.

Fortive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net