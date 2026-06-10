S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortive von vor 5 Jahren abgeworfen

Fortive-Performance im Blick

Vor Jahren Fortive-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Fortive-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Fortive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 191,842 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.784,84 USD, da sich der Wert eines Fortive-Anteils am 16.06.2026 auf 61,43 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,85 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Fortive belief sich zuletzt auf 18,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net