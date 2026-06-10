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Fortive-Performance im Blick

S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortive von vor 5 Jahren abgeworfen

17.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Fortive-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fortive Corp When Issued
52,56 EUR 1,00 EUR 1,94%
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Vor 5 Jahren wurde das Fortive-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Fortive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 191,842 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.784,84 USD, da sich der Wert eines Fortive-Anteils am 16.06.2026 auf 61,43 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,85 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Fortive belief sich zuletzt auf 18,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
03.06.2019Fortive UnderperformCowen and Company, LLC
04.09.2018Fortive Peer PerformWolfe Research
15.02.2018Fortive OverweightBarclays Capital
17.11.2017Fortive OutperformBMO Capital Markets
29.03.2017Fortive BuySunTrust
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14.07.2016Fortive HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.07.2016Fortive BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2018Fortive Peer PerformWolfe Research
23.03.2017Fortive Sector PerformRBC Capital Markets
08.07.2016Fortive NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
DatumRatingAnalyst
03.06.2019Fortive UnderperformCowen and Company, LLC

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