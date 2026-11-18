Investmentbeispiel

Bei einem frühen Investment in Fortive-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Fortive-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Fortive-Papier an diesem Tag 50,38 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,985 Fortive-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 131,14 USD, da sich der Wert einer Fortive-Aktie am 17.11.2026 auf 66,07 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 31,14 Prozent.

Der Fortive-Wert an der Börse wurde auf 20,10 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net