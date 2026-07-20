S&P 500-Wert Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortune Brands Home Security von vor einem Jahr gekostet

Profitables Fortune Brands Home Security-Investment?

21.07.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Fortune Brands Home Security gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Fortune Brands Home Security-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 52,96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,882 Fortune Brands Home Security-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.07.2026 948,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,21 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 5,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Fortune Brands Home Security eine Börsenbewertung in Höhe von 6,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net