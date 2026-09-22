S&P 500-Wert Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortune Brands Home Security von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Fortune Brands Home Security-Investment gewesen.
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Fortune Brands Home Security-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 62,68 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,954 Fortune Brands Home Security-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 39,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 631,78 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 631,78 USD entspricht einer negativen Performance von 36,82 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Fortune Brands Home Security eine Börsenbewertung in Höhe von 4,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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