S&P 500-Wert Fox-Aktie: Hätte sich eine Fox-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Lohnender Fox-Einstieg?

23.07.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Fox-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 23.07.2025 wurde die Fox -Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,47 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,709 Fox-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 56,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 999,65 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,04 Prozent verringert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fox

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fox

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung