S&P 500-Wert Fox-Aktie: Hätte sich eine Fox-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Vor Jahren in Fox-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Am 23.07.2025 wurde die Fox-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,47 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,709 Fox-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 56,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 999,65 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,04 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Fox eine Marktkapitalisierung von 24,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.19
|21st Century Fox (A) Buy
|Gabelli & Co
|19.10.18
|21st Century Fox (A) Overweight
|Barclays Capital
|14.06.18
|21st Century Fox (A) Hold
|Pivotal Research Group
|16.01.18
|21st Century Fox (A) Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|09.01.18
|21st Century Fox (A) Hold
|Pivotal Research Group