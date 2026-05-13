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Fox-Investition im Blick

S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

14.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Fox-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fox Corp (ex 21st Century Fox)
55,93 EUR 0,37 EUR 0,67%
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Am 14.05.2021 wurde das Fox-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,26 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Fox-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,684 Fox-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 66,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +78,40 Prozent.

Der Börsenwert von Fox belief sich jüngst auf 28,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu Fox Corp (ex 21st Century Fox)

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Analysen zu Fox Corp (ex 21st Century Fox)

DatumRatingAnalyst
15.05.201921st Century Fox (A) BuyGabelli & Co
19.10.201821st Century Fox (A) OverweightBarclays Capital
14.06.201821st Century Fox (A) HoldPivotal Research Group
16.01.201821st Century Fox (A) BuyB. Riley FBR, Inc.
09.01.201821st Century Fox (A) HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
15.05.201921st Century Fox (A) BuyGabelli & Co
19.10.201821st Century Fox (A) OverweightBarclays Capital
16.01.201821st Century Fox (A) BuyB. Riley FBR, Inc.
15.12.201721st Century Fox (A) Market PerformTelsey Advisory Group
14.12.201721st Century Fox (A) BuyPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
14.06.201821st Century Fox (A) HoldPivotal Research Group
09.01.201821st Century Fox (A) HoldPivotal Research Group
17.11.201721st Century Fox (A) NeutralB. Riley FBR, Inc.
11.05.201721st Century Fox (A) Mkt PerformFBR & Co.
07.02.201721st Century Fox (A) Mkt PerformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst

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