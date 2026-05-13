S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Fox-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 14.05.2021 wurde das Fox-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,26 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Fox-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,684 Fox-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 66,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +78,40 Prozent.
Der Börsenwert von Fox belief sich jüngst auf 28,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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