Performance unter der Lupe

Vor Jahren Fox-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Fox-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Fox-Aktie 30,36 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,294 Fox-Aktien. Die gehaltenen Fox-Papiere wären am 18.11.2026 216,17 USD wert, da der Schlussstand 65,63 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 116,17 Prozent.

Der Börsenwert von Fox belief sich jüngst auf 37,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net