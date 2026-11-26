S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Fox eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Fox-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37,62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Fox-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,582 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (64,63 USD), wäre die Investition nun 1.717,97 USD wert. Damit wäre die Investition 71,80 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Fox betrug jüngst 36,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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