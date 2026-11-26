Lohnende Fox-Investition?

Vor Jahren in Fox eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Fox -Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37,62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Fox-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,582 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (64,63 USD), wäre die Investition nun 1.717,97 USD wert. Damit wäre die Investition 71,80 Prozent mehr wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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