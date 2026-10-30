S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Fox-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 5 Jahren wurde das Fox-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 36,96 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 270,563 Fox-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 15.489,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,90 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Fox eine Marktkapitalisierung von 24,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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