S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Fox-Investment gewesen.
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Am 27.11.2021 wurde die Fox-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 35,07 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,851 Fox-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 165,36 USD, da sich der Wert eines Fox-Anteils am 25.11.2026 auf 57,99 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 165,36 USD entspricht einer Performance von +65,36 Prozent.
Jüngst verzeichnete Fox eine Marktkapitalisierung von 32,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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