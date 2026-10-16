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Fox-Investition im Blick

S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Fox eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fox Corp B
50.50 EUR 1.30 EUR 2.64 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das Fox-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fox-Anteile an diesem Tag 51,27 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,950 Fox-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,45 USD, da sich der Wert einer Fox-Aktie am 15.10.2026 auf 57,14 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,45 Prozent angezogen.

Fox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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