S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fox von vor einem Jahr abgeworfen

Rentabler Fox-Einstieg?

12.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Fox-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Fox-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Fox-Anteile an diesem Tag 66,71 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 149,903 Fox-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.190,38 USD, da sich der Wert eines Fox-Anteils am 11.11.2026 auf 67,98 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,90 Prozent zugenommen.

Fox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net