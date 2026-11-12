DAX 26.736 +0,3%ESt50 6.385 -0,1%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,44 -3,7%Nas 25.356 -0,4%Bitcoin 64.525 -3,2%Euro 1,1062 -0,2%Öl 93,5 +0,7%Gold 3.871 -2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Rentabler Fox-Einstieg?

S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fox von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Fox-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fox Corp (ex 21st Century Fox)
60.85 EUR 0.03 EUR 0.05 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Fox-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Fox-Anteile an diesem Tag 66,71 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 149,903 Fox-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.190,38 USD, da sich der Wert eines Fox-Anteils am 11.11.2026 auf 67,98 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,90 Prozent zugenommen.

Fox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Fox Aktie News

Werbung

Fox Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fox nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.05.19 21st Century Fox (A) Buy Gabelli & Co
19.10.18 21st Century Fox (A) Overweight Barclays Capital
14.06.18 21st Century Fox (A) Hold Pivotal Research Group
16.01.18 21st Century Fox (A) Buy B. Riley FBR, Inc.
09.01.18 21st Century Fox (A) Hold Pivotal Research Group

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.