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S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fox von vor einem Jahr gekostet

26.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Fox-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fox Corp B
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Fox-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 52,21 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 191,534 Fox-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fox-Aktie auf 44,39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.502,20 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 14,98 Prozent.

Fox markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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