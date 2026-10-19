S&P 500-Wert Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Freeport-McMoRan-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Freeport-McMoRan-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Freeport-McMoRan-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,980 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 694,01 USD, da sich der Wert eines Freeport-McMoRan-Papiers am 16.10.2026 auf 69,54 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 594,01 Prozent gesteigert.
Freeport-McMoRan wurde jüngst mit einem Börsenwert von 99,85 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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